Da Tommaso Zorzi a Fedez: il 2021 su Twitter in Italia

Quali sono stati i tweet più popolari del 2021? Chi si è aggiudicato i primi posti? Quali gli argomenti più dibattuti? È arrivato il momento del report del 2021 di ‘Un anno su Twitter’.

Da Fedez alle vittorie sportive agli Europei e alle Olimpiadi, dal dibattito sul green pass ai commenti sui principali film della stagione, quest’anno gli italiani si sono ritrovati su Twitter per scoprire e commentare gli ultimi aggiornamenti in diretta, partecipare alla conversazione pubblica e relazionarsi con le community di tutto il mondo.

I dati fanno riferimento al periodo 1 gennaio 2021 – 15 novembre 2021.

La vetta della top ten dei tweet con più like se l’è aggiudicata Fedez, con il tweet in occasione della sua partecipazione al Concerto del Primo Maggio Rai, che si conferma al primo posto anche dei Tweet con più retweet.

La classifica degli hashtag di tendenza vede trionfare #tzvip, l’hashtag di Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip 5.

Ecco le classifiche

Top 10 Tweet con più like

1 @Fedez https://twitter.com/Fedez/status/1388597928177160201

2 @Twitter https://twitter.com/twitter/status/1445078208190291973

3 @thisismaneskin https://twitter.com/thisismaneskin/status/1368374918560313345

4 @trash_italiano https://twitter.com/trash_italiano/status/1437725083284430852

5 @GiuseppeConteIT https://twitter.com/GiuseppeConteIT/status/1388787982946164736

6 @JoeBiden https://twitter.com/JoeBiden/status/1351897267666608129

7 @Fedez https://twitter.com/Fedez/status/1374324859640156162

8 @Fedez https://twitter.com/Fedez/status/1368375313336516610

9 @cecilia_strada https://twitter.com/cecilia_strada/status/1426161089838989312

10 @thisismaneskin https://twitter.com/thisismaneskin/status/1368386314463285253

Top 10 Tweet con più retweet

1 @Fedez https://twitter.com/Fedez/status/1388597928177160201

2 @Twitter https://twitter.com/twitter/status/1445078208190291973

3 @ItaliaTeam_it https://twitter.com/ItaliaTeam_it/status/1422129928238080001

4 @Eurovision https://twitter.com/Eurovision/status/1396236320092135425

5 @GiuseppeConteIT https://twitter.com/GiuseppeConteIT/status/1388787982946164736

6 @thisismaneskin https://twitter.com/thisismaneskin/status/1396256994688917511

7 @thisismaneskin https://twitter.com/thisismaneskin/status/1368374918560313345

8 @thisismaneskin https://twitter.com/thisismaneskin/status/1368386314463285253

9 @ferrarivany https://twitter.com/ferrarivany/status/1422149607476314113

10 @NASAPersevere https://twitter.com/NASAPersevere/status/1362507436611956736

Top 50 hashtag

1 #tzvip

2 #gfvip

3 #amici20

4 #prelemi

5 #iheartawards

6 #bestfanarmy

7 #louies

8 #sanremo2021

9 #artistofthesummer

10 #rosmello

11 #isola

12 #tommasozorzi

13 #amemici20

14 #sovip

15 #sençalpimi

16 #canyaman

17 #eurovision

18 #amici21

19 #draghi

20 #ateez

21 #covid19

22 #greenpass

23 #gregorelli

24 #exrosmello

25 #euro2020

26 #mellos

27 #loveisintheair

28 #sonkezsençalkapimi

29 #conte

30 #edser

31 #tokyo2020

32 #alinaboz

33 #burakdeniz

34 #roma

35 #genshinimpact

36 #salvini

37 #nogreenpass

38 #renzi

39 #covid

40 #uominiedonne

41 #italia

42 #mahcel

43 #jimin

44 #ddlzan

45 #straykids

46 #italiainghilterra

47 #enhypen

48 #nft

49 #juventus

50 #tzlateshow

Top 10 personalità più citate su Twitter



1 BTS MUSICA

2 Louis Tomlinson MUSICA

3 Matteo Salvini POLITICA

4 Matteo Renzi POLITICA

5 Harry Styles MUSICA

6 Giuseppe Conte POLITICA

7 Giorgia Meloni POLITICA

8 Donald Trump POLITICA

9 Joe Biden POLITICA

10 Fedez MUSICA

Top 50 film più chiacchierati su Twitter



1 Zack Snyder’s Justice League

2 Spider–Man: No Way Home

3 Black Widow

4 Eternals

5 Dune (2021)

6 House of Gucci

7 Call Me By Your Name

8 Black Panther

9 Don’t Worry Darling

10 The Suicide Squad (2021)