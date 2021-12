X Factor: vince Baltimora. I cinquemila del Mediolanum Forum scatenati per Maneskin e Coldplay

Una serata piena di emozioni quella andata in onda ieri sera dal Mediolanum Forum di Milano per la finale di X Factor. A vincere è stato Baltimora che ha conquistato l’edizione 2021 del programma targato Sky Uno, battendo il collega gIANMARIA rimasto in gara con lui. Terzo posto invece per i Bengala Fire e quarto per Fellow eliminato per primo dopo la manche dei duetti.

A spezzare la tensione della finale ci hanno pensato i superospiti che hanno regalato al pubblico due grandi performance. Ad aprire la puntata sono stati i Maneskin, tornati là dove tutto è cominciato. La band romana si è esibita sulle note di Beggin’ per poi tornare in un secondo momento con i brani ‘Zitti e buoni’, ‘I Want To Be Your Slave’ e ‘Mammamia’.

Tra la prima e la seconda manche invece, è stata la volta dei Coldplay, che hanno ballato con il pubblico ‘High Power’ e ‘My Universe’, singoli estratti dall’ultimo album ‘Songs Of The Spheres’.

Tante sono state anche le emozioni per i giudici. Complice, il calore del Mediolanum Forum di Milano, con i suoi 5mila spettatori. Gli applausi non più finti, le persone in carne ed ossa e non di ‘cartone’, hanno regalato una bella sensazione anche al pubblico a casa: è il sintomo di una ritrovata normalità, che fa ben sperare.

Dopo la vittoria dello scorso anno di Casadilego e quella più recente di Baltimora, Hell Raton detto ‘Manuelito’ centra due vittorie su due. Ottima prova anche per Ludovico Tersigni che, nonostante la ‘pesante’ eredità lasciata da Alessandro Cattelan, se l’è cavata egregiamente dimostrando di avere la stoffa del conduttore (oltre a quella di attore). “Io ce provo”, aveva detto inizialmente. E ci è riuscito.