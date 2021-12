Drag Race Italia, doppio appuntamento con ‘After The Race’

Prosegue con successo il talent show rivelazione dell’anno. Drag Race Italia è giunto alla quarta puntata, portandosi dietro il plauso della critica e del pubblico. Mentre sale l’hype per sapere chi aggiudicherà il titolo di “Italia’s First Drag Superstar”, Tommaso Zorzi accoglie le eliminate dallo show nel talk ‘After The Race’, disponibile tutti i sabati su Discovery+.

L’appuntamento di sabato 11 dicembre sarà arricchito da una doppia puntata.

Insieme a Tommaso Zorzi, rivivranno i momenti più belli e più critici del percorso di Drag Race Italia le drag Divinity e Enorma Jean.