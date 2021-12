Amici 21, bacio tra Dario e Sissi alla festa per LDA

Il primo traguardo ad Amici 21 lo raggiunge LDA, che nella scorsa puntata del pomeridiano ha saputo di aver conquistato il suo primo disco d’oro per “Quello che fa male”. Per l’occasione i suoi compagni gli hanno organizzato una festa a sorpresa, con tanto di palloncini, torta e, ovviamente, musica.

Nel corso dei festeggiamenti, al pubblico non è sfuggito il bacio tra Sissi e Dario.

Tra i due era nato del tenero fin dall’ingresso della cantante, che aveva deciso di lasciare il suo ragazzo proprio per viversi appieno i suoi sentimenti per il ballerino.

E adesso non si nascondono più…

