Amici 21, Marco Mengoni ospite del nuovo pomeridiano

Tutto pronto per il nuovo appuntamento con il pomeridiano di Amici 21. La puntata andrà in onda domenica 12 dicembre a partire dalle 14 su Canale 5 e vedrà tanti ospiti in studio.

Grande attesa per Marco Mengoni, che canterà il suo nuovo singolo “Cambia un uomo”, brano apripista del suo nuovo progetto discografico “Materia (Terra)”.

In studio anche Il Pagante, che si esibisce nella hit natalizia “Un pacco per te” feat. Lorella Cuccarini. E ancora, presenterà il suo nuovo brano “Scusa” il vincitore della categoria canto di “Amici” nel 2017, Riki. Special guest della puntata Giovannino.

Infine, tornerà nello studio di Amici Sabrina Ferilli. L’attrice, vincitrice di 1 globo d’oro, 6 nastri d’argento e 4 ciak d’oro, avrà il compito di giudicare la gara di canto titolata “Quello che per me è importante”. (Scopri QUI la classifica).

Non dimenticando le 2 sfide di questa settimana:

1 di ballo: Mattia giudicata dalla ballerina e coreografa Nancy Berti

1 di canto: Rea giudicata dal giornalista Paolo Giordano