Si conclude Il Collegio 6: anticipazioni delle ultime due puntate

Si conclude la sesta edizione de “Il Collegio”, con gli ultimi due appuntamenti in onda questa sera, lunedì 13 dicembre, e martedì 14 dicembre alle ore 21.20 su Rai2. Per i ragazzi del docu-reality, ambientato quest’anno nei favolosi Anni 70, gli esami di terza media sono sempre più vicini.

Anticipazioni lunedì 13 dicembre

Rubino, Ricorda e Cresta riusciranno a riconquistare la cravatta persa a causa delle loro insufficienze? Per tutti intanto arriverà il momento di due gare didattiche e di altrettante interrogazioni. In campo, per mettere alla prova gli studenti, il professor Maggi, il professor Raina e la professoressa Petolicchio. L’altra sfida della settimana sarà la recita in inglese di Cenerentola, guidata dall’insegnante di lingua straniera Denise Mcnee. A livello sportivo, invece, i Collegiali, saranno chiamati a partecipare ai Giochi della Gioventù. Chi saranno i vincitori? Questa sarà anche l’occasione per ricordare le celebri gare di Giochi Senza Frontiere, il fortunato programma di origini francesi, che aveva lo scopo di rafforzare i rapporti tra i giovani di diversi paesi la cui prima edizione andò in onda proprio nel 1977.

Anticipazioni martedì 14 dicembre

L’ultima settimana in Collegio vedrà salire l’ansia per gli esami. Ma per superarli, bisognerà impegnarsi. E quale modo migliore per cominciare, se non con un bel ripassone col professor Maggi? Una giornata di studio e riflessioni, ma anche di un po’ di sollazzo in giardino. I sorveglianti avranno in serbo una sorpresa per i ragazzi in vista della fine della loro permanenza presso il Collegio Regina Margherita. Il preside sarà pronto per il discorso di inaugurazione degli esami, che infonderà la giusta dose di carica e fiducia. Sarà l’ultima volta in cui i ragazzi varcheranno la soglia della propria aula. L’ultima e la decisiva: inizieranno gli esami scritti. Uscire a un passo dal diploma sarebbe un epilogo amaro, difficile da sopportare per chiunque. Questa sarà l’occasione per dimostrare quanto si vale, l’ultima chance da giocarsi per ottenere il diploma di quest’avventura datata 1977. L’esame finale rappresenterà per molti una sfida difficile da superare, per altri un’occasione di crescita: davanti alle proprie famiglie, fra lacrime e risate, cosa si porterà via la classe 1977 dal Collegio?