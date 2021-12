Ancora un’esibizione magnetica per Giulia Stabile, che nell’ultimo pomeridiano di Amici 21 ha ballato sulle note di Scars to Your Beautiful di Alessia Cara.

La ballerina ha dimostrato una coreografia assegnata da Raimondo Todaro per Serena, emozionando sia il pubblico che il web.

Brava Giulia!



