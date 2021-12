Sento un po’ di fastidio al seno, non era più capitata dopo la pillola…

Buonasera,

assumo la pillola Yaz da circa tre anni, tutte le volte il ciclo mi è arrivato l’ultimo giorno delle pillole placebo. Il 2/12 ho avuto un rapporto completo. La pillola l’ho sempre presa in modo corretto, rispettando i tempi, non ho avuto scariche di diarrea. Ho assunto Monuril e, per precauzione, dal giorno della sua assunzione (4/12) abbiamo deciso di utilizzare il preservativo in aggiunta alla pillola. Il ciclo mi dovrebbe arrivare domenica ma da ieri sera sento un po’ di fastidio al seno, cosa che non era più capitata da quando assumo la pillola. È possibile che sia dovuto ad una gravidanza o il fastidio è dovuto al fatto che tra due giorni dovrei avere il ciclo? Grazie in anticipo

Anonima

Cara Anonima,

con grande probabilità il ciclo di sospensione sarà già sopraggiunto, ma da quello che ci hai raccontato non sembra vi siano rischi significativi. L’assunzione della pillola è sempre stata regolare e avete ulteriormente protetto i rapporti con preservativo.

Nonostante si assumi un contraccettivo ormonale, il corpo può avere delle oscillazioni ormonali legati anche a fattori di stress. Per cui puoi stare tranquilla.

Potresti eventualmente, per una maggiore serenità, confrontarti con il tuo ginecologo per monitorare eventuali irregolarità e valutare la necessità di cambiare il principio attivo della pillola.

Un caro saluto!