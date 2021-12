Amici 21, Marco Mengoni canta “Cambia un uomo”

Pubblico in delirio ad Amici 21 per Manco Mengoni. Il cantante è stato ospite di Maria De Filippi nell’ultimo pomeridiano domenicale, dove ha cantato il suo nuovo singolo ‘Cambia un uomo’, secondo estratto dall’album ‘Materia (Terra)’.

Prima di esibirsi, Marco è stato protagonista di un simpatico scherzo ad Anna Pettinelli ideato da Rudy Zerbi, dove ha finto di essere Alex cantando “I Heard It Through The Grapevine” di Marvin Gaye.