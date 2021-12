Gué contro Achille Lauro e Fedez: “Vedo molti che barano”

In occasione dell’uscita del suo nuovo album Gvesvs, Gué ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui, oltre a parlare della sua musica, ha lanciato qualche freccia contro Fedez, Achille Lauro e quella che lui definisce “scuola fedeziana”.

Secondo l’artista, infatti, si tratta di un momento difficile per il rap.

“Quando è arrivata la trap melodica da scuole medie ho pensato che il rap fosse perduto. Poi ho visto che Marra, Noyz e io stesso siamo rimasti rilevanti mentre tanti di quell’ondata sono già alla cassa dell’Esselunga, e lo dico con il massimo rispetto per chi fa quel lavoro”.

Facendo riferimento ad un verso del brano ‘Fredda, triste, pericolosa’, Gué punta il dito contro la “scuola fedeziana”…

“È un momento sterile per il rap. Vedo molti che barano. C’è chi fa beneficenza per vendere un disco oppure chi va a Sanremo nove volte di fila e si bacia in bocca per sopperire alla musica di m… che fa. La scuola è quella fedeziana, ma i casi sono molti di più. In Italia molti fanno parlare di sé mettendo il becco in cose che non conoscono. Anche in politica… Ci sono un sacco di influencer, altri che si atteggiano a delinquenti senza esserlo, ma non vedo in giro rapper bravi. Marra e Caparezza, anche se non è il mio mondo, sono eccezioni”.

GVESVS – TRACKLIST

1) LA G LA U LA E pt.2

2) GANGSTER OF LOVE (ft. Rick Ross)

3) PIANGO SULLA LAMBO (ft. Rose villain)

4) Blitz (ft. Geolier)

5) Daytona (ft. Marracash)

6) Veleno

7) Nessuno (ft. Coez)

8) Futura Ex (ft. Ernia)

9) Cose non sane (interlude)

10) Senza Sogni (ft. Elisa)

11) Lunedì blu (ft. Salmo)

12) Sponsor (ft. Duchavelli)

13) Nicolas Cage (ft. Jadakiss)

14) Domai (ft. Ketama126)

15) Fredda, triste, pericolosa (ft. Franco126)

16) Too old to die