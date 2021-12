Armie Hammer lascia il rehab, ma proseguono le indagini su violenza e cannibalismo

Dopo le accuse di violenza e cannibalismo, Armie Hammer nei mesi scorsi è entrato in rehab. Ma ora, secondo quanto riporta TMZ, la star di ‘Chiamami col tuo nome‘ avrebbe terminato il suo periodo di riabilitazione per disintossicarsi da alcol e droghe e per affrontare i suoi disturbi mentali legati anche al sesso. “Sta davvero bene ed è una notizia meravigliosa per tutti i suoi cari. È tornato alle Isole Cayman”, ha riferito una fonte vicina alla famiglia dell’attore. Ma i problemi per Hammer non finiscono qui. Il dipartimento di polizia di Los Angeles sta continuando le indagini per verificare le molte accuse di violenza e cannibalismo, che alcune donne hanno mosso contro l’attore.

Una vicenda che ha influito pesantemente sulla carriera della star, che è stato costretto a rinunciare a Shotgun Wedding con Jennifer Lopez e a Billion Dollar Spy. Ancora in stand-by è, invece, la sua partecipazione in Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh.