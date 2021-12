Gli Psicologi tornano live: le date del tour

Gli Psicologi tornano dal vivo a giugno 2022: undici gli appuntamenti confermati che saranno l’occasione per Lil Kaneki e Drast di portare in giro per la penisola i loro inni generazionali durante tutta la stagione estiva.

Le prevendite saranno disponibili dalle ore 14:00 di martedì 14 dicembre su psicologi2001.lol

Il Tour 2022 degli Psicologi

17 giugno – Rock in Roma

23 giugno – Carroponte di Milano

24 giugno – Parco della Musica di Padova

2 luglio – Flowers Festival di Collegno (Torino)

9 luglio – Bologna

14 luglio – Arena Flegrea di Napoli

15 luglio – LUCE Festival di Bitonto

30 luglio – INDIEGENO FEST a Patti Marina (ME)

11 agosto – Color Fest di Lamezia Terme

20 agosto – Parco Gondar di Gallipoli

27 agosto – NoSound Fest di Roma

Sui Muri

Da venerdì 10 dicembre è disponibile su tutte le piattaforme di streaming e digital download “Sui Muri”, singolo inedito che segna una nuova fase artistica per Lil Kaneki e Drast. L’impronta più urban e rap si fa da parte lasciando spazio a sonorità più tenui e pop per raccontare un manifesto d’amore universale. La rabbia generazionale dei precedenti lavori trova ora il suo equilibrio in una ballad per pianoforte che dimostra una spiccata crescita del duo.