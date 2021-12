Tg Diregiovani – Edizione del 14 dicembre 2021

Nelle news del tg Diregiovani di oggi:

TOM HOLLAND PRESENTA A ROMA ‘SPIDER-MAN: NO WAY HOME’

In occasione dell’arrivo al cinema dell’attesissimo ‘Spider-Man: No Way Home’, Tom Holland è apparso, nello studio 10 di Cinecittà a Roma, in versione ologramma in collegamento da Los Angeles. Una conferenza stampa, moderata da Alessandro Cattelan, unica nel suo genere che, con i ‘potenti mezzi tecnologici’, ci ha trasportato nel Multiverso insieme all’interprete di Peter Parker e di Spidey. Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità dell’Uomo Ragno e la sua privacy viene violata. E questo non si allontana dalla realtà dell’attore. “In questo terzo capitolo è stato lui ad aver imparato qualcosa da me. Ho vissuto la popolarità prima di lui. La mia vita è cambiata, per ragioni di sicurezza devo stare attento a dove vado”, ha detto Holland. ‘No Way Home’ arriva il 15 dicembre in sala, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

TOMMASO PARADISO TORNA CON ‘LA STAGIONE DEL CANCRO E DEL LEONE’

Sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 15 dicembre, e in radio dal 17 dicembre, ‘La Stagione del Cancro e del Leone’, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso. Il brano anticipa il nuovo album ‘Space Cowboy’, in arrivo il 4 marzo, a cui seguirà un tour nei più importanti palazzetti italiani in primavera. Uno show originale durante cui il cantautore porterà live il suo nuovo progetto discografico oltre che, naturalmente, tutti i suoi più grandi successi.

‘DIABOLIK’, I MANETTI BROS. PRESENTANO IL FILM A ROMA

Era il 1968 quando il genio di Mario Bava ha portato sul grande schermo per la prima volta Diabolik, il personaggio dei fumetti nato nel 1962 dalle sorelle Angela e Luciana Giussani. A riportare ai giorni nostri il ‘genio del male’ sono i Manetti bros. “Abbiamo scelto il fumetto numero 3 perché qui Eva Kant entra per la prima volta nel mondo di Diabolik”, hanno raccontato i registi, durante la conferenza stampa a Roma. Nei panni del ‘re del terrore’ c’è Luca Marinelli e in quelli di Eva c’è Miriam Leone. “Lei non è una donna al servizio di un uomo. Non è un satellite attorno a un pianeta, lei è un pianeta. Eva e Diabolik sono due universi”, ha detto Miriam Leone. A dare la caccia alla ‘coppia diabolica’ è l’ispettore Ginko, interpretato da Valerio Mastandrea. ‘Diabolik’ arriva al cinema il 16 dicembre, distribuito da 01 Distribution.

ARRIVANO LE COVER PER PLAYSTATION 5 E NUOVI COLORI PER IL DUALSENSE

Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple. Sono questi i nuovi colori del controller wireless DualSense di PlayStation 5.Tre colorazioni “ispirate alla galassia”, che si aggiungono ai colori già disponibili Cosmic Red e Midnight Black e che saranno lanciate a partire da gennaio. Oltre ai nuovi colori per il DualSense, Sony ha annunciato anche le cover per PlayStation 5 in pendant con i controller, disponibili sia per PS5 classica che per il modello digitale. Le cover Midnight Black e Cosmic Red saranno disponibili a partire da gennaio.

‘ANIMALI FANTASTICI 3’, RILASCIATI TRAILER E DATA DI USCITA

È online il primo trailer dell’atteso ‘Animali Fantastici – I segreti di Silente’, il terzo lungometraggio della saga prequel dedicata all’universo narrativo di Harry Potter. Le immagini mostrano Eddie Redmayne, che torna a interpretare Newt Scamander e Jude Law, che torna nei panni di Albus Silente. Senza dimenticare il debutto di Mads Mikkelsen nel Wizarding World. L’attore ha preso il posto di Johnny Depp nei panni del malvagio mago Gellert Grindelwald. Alla regia David Yates, che ha diretto un film scritto da J.K. Rowling e Steve Kloves, basato su una sceneggiatura di Rowling. La pellicola arriva il 13 Aprile 2022 nelle sale italiane, distribuita in tutto il mondo da Warner Bros. Pictures.