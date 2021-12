Shang-Chi 2, la reazione di Simu Liu all’annuncio del sequel

Come intuibile dalla scena post-credit, Shang-Chi avrà un sequel. Ma ora è arrivata la conferma. Sì, l’avventura di Simu Liu nei panni del primo supereroe asiatico del Marvel Cinematic Universe continuerà e noi non vediamo l’ora di vedere cosa accadrà.

In occasione della premiere di Spider-Man: No Way Home, Simu Liu ha commentato la notizia del sequel (non spoilerando nulla sul film):

“Non sono sorpreso dall’annuncio, considerato il grande successo che per fortuna il primo film ha avuto in questi mesi. Ma sono stato così sollevato nel sentire che Destin Daniel Cretton (regista del film primo film, ndr] sarebbe tornato per il secondo capitolo. Ripeto, l’annuncio non è stato una sorpresa ma è bello sentire il rumore dei motori della produzione che si accendono di nuovo. Avremo modo di raccontare delle nuove storie e approfondire maggiormente i personaggi che abbiamo già introdotto“.

Anche il regista Daniel Destin Cretton ha commentato la notizia: