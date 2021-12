Spider-Man, Tom Holland: “Vorrei fare un film low budget su Peter Parker”

Mentre in fan non vedono l’ora di vedere Spider-Man: No Way Home, dal 15 dicembre in sala, Tom Holland ha svelato un suo desiderio nascosto: quello di fare un film low budget solo su Peter Parker, lontano dai riflettori di Spidey e dalle gesta eroiche di un supereroe.

“Mi piacerebbe fare un film su Peter Parker e che non abbia nulla a che fare con Spider-Man. Mi spiego meglio, una sorta di film indipendente low budget solo Peter. Sarebbe interessante. Non credo che lo faranno mai, ma sono sicuro che sarebbe divertente. Una cosa a rischio zero, con un budget da quattro milioni di dollari“, ha detto Holland a Fandom.

Cosa ne sarà in futuro di Peter Parker e di Spider-Man? Tom Holland ha provato a dare una risposta: