Spider-Man: No Way Home, il vestito di Zendaya ricoperto di ragnatele

Zendaya sa proprio calarsi nella parte e a noi piace così. L’attrice ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo abito a tema, scelto in occasione della premiere di Spider-Man: No Way Home (dal 15 dicembre in sala) a Los Angeles.

Il vestito see-through, realizzato su misura dalla maison Valentino per la giovane star, è impreziosito da un intreccio di ragnatele di lustrini neri. Il tutto reso mozzafiato da uno strascico, uno spacco laterale, uno scollo vertiginoso e un paio di décolleté total black. Zendaya è una perfetta Spider-Woman e con la maschera nera di pizzi e lustrini lo è ancora di più.

