gIANMARIA annuncia il Fallirò Tour 2022. Biglietti in vendita da oggi

Per gIANMARIA il passaggio dal palco di X Factor ai live è stato rapido. Il cantautore, arrivato secondo nel talent di Sky Uno, è pronto a partire per il suo primo tour prodotto da Vivo Concerti. Gli appuntamenti dal vivo partiranno nell’inverno 2022 da Treviso (New Age Club, 25 febbraio), toccando poi Torino (Hiroshima Mon Amour, 27 febbraio), Milano (Santeria Toscana, 1° marzo) e Roma (Largo Venue, 3 marzo).

Giovane cantautore vicentino, gIANMARIA muove i primi passi nella musica già all’età di 15 anni quando inizia a comporre sotto lo pseudonimo di GiammXOXO. Nel 2020 viene selezionato nell’Insert Coin della label AAR Music. Con loro pubblica il suo primo brano con l’attuale nome d’arte gIANMARIA che, prodotto da Eiemgei (Madame, Leon Faun, Rocco Hunt), dà inizio ad una nuova fase del suo percorso artistico.

Si è distinto a X Factor 2021 già nelle prime fasi di selezione del programma colpendo ed emozionando i giudici con i suoi inediti ‘I suicidi’ e ‘Senza Saliva’ e interpretando nel suo personale stile, durante le puntate, diversi brani del panorama musicale italiano.

I biglietti per il tour sono disponibili online martedì 14 dicembre alle ore 14:00 e nei punti vendita autorizzati domenica 19 dicembre 2021 alle ore 10:00.

Il calendario delle date live di gIANMARIA

venerdì 25 febbraio 2022 TREVISO @ NEW AGE CLUB

domenica 27 febbraio 2022 TORINO @ HIROSHIMA MON AMOUR

martedì 1° marzo 2022 MILANO @ SANTERIA TOSCANA 31

giovedì 3 marzo 2022 ROMA @ LARGO VENUE

Per tutte le info di biglietteria: www.vivoconcerti.com