Sanremo 2022, Tommaso Paradiso verso il festival nei panni di conduttore

Il palco del Festival di Sanremo 2022 potrebbe non essere precluso per Tommaso Paradiso. Il cantautore sarebbe in lizza per affiancare Amadeus nei panni di conduttore. A fornire l’indiscrezione è il settimanale Chi, che annuncia: “Colpo a effetto di Amadeus per il prossimo Festival di Sanremo. Accanto al conduttore ci sarà un cantante: Tommaso Paradiso, ex leader dei Thegiornalisti”. Il 38enne ha, tra l’altro, spostato l’uscita del suo primo disco da solista da gennaio a marzo. Una mossa che ora fa pensare i fan dell’artista. Il Festival di Sanremo è, invece, in programma dall’1 al 5 febbraio.

Il nuovo singolo di Tommaso Paradiso

Paradiso, intanto, sbarca su tutte le piattaforme con il suo nuovo singolo, “La stagione del Cancro e del Leone”. Il brano è l’ultimo estratto proprio dal disco “Space Cowboy”.

Il singolo, scritto da Tommaso Paradiso e Dario Faini e prodotto da Federico Nardelli, porta con sé un esplicito rimando alla stagione estiva. Il sound nostalgico richiama alla mente immagini di spiagge e di onde e momenti di spensieratezza in contrasto con la routine e il grigiore del freddo periodo invernale.