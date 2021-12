Amici 21, spunta una data per il serale: ecco quando va in onda

Cresce l’attesa per il serale di Amici. Anche se ancora non ufficiale, la data più probabile per l’inizio della prima serata del talent dovrebbe essere quella del 19 marzo. Cosa certa infatti, è che il programma di Maria de Filippi arriverà in prime time su Canale 5 subito dopo la fine di ‘C’è Posta Per te’, al via il prossimo 8 gennaio.

Quella di domenica 19 dicembre invece, sarà l’ultima puntata del pomeridiano che chiuderà i battenti per il 2021. L’appuntamento con ballerini e cantanti della scuola tornerà nel 2022, quando i ragazzi saranno chiamati a registrare nuove puntate e si comincerà a capire chi saranno i papabili per il serale. In molti sui social sperano che passi tutta la classe ma la decisione spetta ovviamente alla redazione.