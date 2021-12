Massimiliano Caiazzo: “Il corretto utilizzo della rete è innanzitutto avere rispetto dei nostri coetanei e no”

In occasione del 20 novembre, Giornata mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni) ha lanciato una campagna istituzionale per sensibilizzare i giovani ad un corretto stile di comportamento sul web.

La campagna, in collaborazione con l’agenzia Dire e Diregiovani, si è focalizzata su diverse tematiche: odio in rete, dipendenza, cyberbullismo, sexting, adescamento etc. Oggi abbiamo ricevuto un video speciale, per parlare ai ragazzi in maniera rapida e precisa, da un loro stesso coetaneo, Massimiliano Caiazzo, giovane attore di grande talento e protagonista della serie tv Mare Fuori.

Massimiliano ci ha raccontato il suo punto di vista sull’utilizzo della rete: “Esortarvi ad un corretto utilizzo innanzitutto vuole dire esortarvi ad avere rispetto dei nostri coetanei e non, che bazzicano in questo luogo meraviglioso. Dall’altro lato vuole dire avere rispetto nei confronti di noi stessi, della nostra intelligenza, che è proprio ciò che ci permette di essere così geniali e di immettere contenuti a volte in grado anche di innescare dei cambiamenti, delle piccole rivoluzioni”.