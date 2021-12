Sono fidanzata con un ragazzo che mio papà non apprezza…

Buongiorno esperti,

mi chiamo Letizia ed ho 17 anni e sono fidanzata con un ragazzo che mio papà non ha mai troppo apprezzato, ma mi vuole talmente tanto bene che alla fine mi appoggia. L’altra sera ho vissuto il mio incubo più grande, papà e mamma ci hanno beccati mentre eravamo nudi nel letto a fare sesso.

Papà ha cominciato a strillare, ho temuto mettesse le mani addosso al mio ragazzo ed ora oltre a guardarmi male perché crede io sia ancora la sua bambina e che quindi certe cose non le devo fare, non vuole più che io prosegua la mia relazione con Marco. Mi vergogno molto di quello che è successo ma papà dovrebbe capire che sono cresciuta e non è giusto che adesso sia ostile con marco. Mamma per fortuna è dalla mia parte e cerca di far ragionare papà, ma lui non vuole sentire ragione. Come faccio?

Letizia, 17 anni

Cara Letizia,

capiamo perfettamente il momento che avete tutti vissuto. Un momento caratterizzato da un’insieme di emozioni, imbarazzo, paura, delusione. Qui c’è molto da rielaborare, ma crediamo che tutto può essere recuperabile. Partiamo proprio dal tuo rapporto con papà, certo è difficile in questo momento aprire una comunicazione con lui, come dici i papà vedono le figlie come piccole principesse intoccabili. Probabilmente papà avrà bisogno di tempo per capire che in effetti sei ormai cresciuta, da tutti i punti di vista. Crediamo che in questo momento la tua mamma può essere quel punto di appoggio con cui confrontarsi, rielaborare e tranquillizzare sia te che papà. Crediamo che ci sia necessità di tempo e crediamo che non sia contrario a Marco, ma in generale, al fatto che tu possa essere legata affettivamente a qualcuno che non sia lui, E’ dura sai per i papà, lasciare ad un altro maschile la propria Principessa, nessuno sarà mai in grado di amarti come lui!

Un caro saluto!