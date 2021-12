Gf Vip, Alex Belli rientra nella casa per un confronto. Occhi puntati su Soleil

Cresce l’attesa per la puntata del GF Vip, in onda tra poche ore in prima serata su Canale 5. I concorrenti rimasti dovranno decidere se rimanere fino a marzo oppure lasciare la casa e passare le feste in famiglia. Tra i più orientati ad uscire c’è sicuramente Aldo Montano. In forse Davide.

Lo spoiler vero però arriva da Mattino Cinque. Durante la puntata di questa mattina infatti Francesco Vecchi ha annunciato che Alex Belli rientrerà nella casa per un confronto. L’incontro sarà incentrato sicuramente su Soleil che più di tutti ha accusato l’abbandono del reality da parte dell’attore a cui era molto legata.

#GFVIP, Soleil e Alex Belli: questa sera l’attore è pronto a rientrare nella casa per un confronto 🔥#Mattino5 pic.twitter.com/vYVUQI3Osg — Mattino5 (@mattino5) December 17, 2021

Stasera anche le new entry

Durante la puntata di oggi, oltre al caso Alex-Soleil, si vedranno nuove entrate. Tre al momento i nuovi protagonisti e per ora un solo nome certo: quello di Eva Grimaldi.