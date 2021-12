Pancino sospetto per Cecilia Rodriguez. L’argentina risponde ai rumors

L’amore consolidato di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser fa sognare i followers della coppia, che oggi scatena più che mai le chiacchiere su una presunta gravidanza. Tutta colpa di alcuni scatti pubblicati dall’ex gieffina su Instagram in cui si nota un pancino sospetto.

Nello scatto, dall’abito di Chechu spunta una rotondità innegabile. Ad aizzare i commenti dei fan ci ha pensato, poi, la stessa argentina che – durante il soggiorno a Bormio – ha scritto di dover evitare la Spa, che in alcuni casi è preclusa alle donne in attesa. Saune e bagni turchi sono, infatti, sconsigliati.

Insieme dal 2017, Cecilia e Ignazio sembrerebbero pronti a diventare una vera e propria famiglia. “Con la casa nuova sta prendendo forma il progetto di famiglia che vogliamo entrambi– aveva spiegato Moser a Chi- Abbiamo una seconda stanza per gli ospiti ma speriamo di convertirla presto nella camera dei bambini“. Più recentemente, Cecilia aveva spiegato di desiderare la maternità: “Vedendo mia sorella ho vissuto tutti gli aspetti della gravidanza e mi è venuta ancora più voglia di diventare mamma“.

La smentita

Desideri a parte, Cecilia ha smentito prontamente la notizia. In una delle sue ultime storie ha spiegato di non aspettare un bambino e anzi ha aggiunto: “Magari!”. Una conferma, in caso positivo, arriverà dalla diretta interessata: “Quando sarà il momento ve lo dirò perché non vedo l’ora, però sono della teoria che un figlio debba arrivare nel momento giusto”.