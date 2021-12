sangiovanni è la rivelazione dell’anno per Billboard

È stato un anno pieno di successi per sangiovanni: dal percorso pieno di soddisfazioni ad Amici alla pioggia di dischi platino, in mezzo i palchi di tutta Italia e in ultimo l’ammissione al Festival di Sanremo 2022. Senza dimenticare che “Malibù” è la canzone più ascoltata su Spotify del 2021.

Per tutti questi motivi, il cantautore è la rivelazione dell’anno per Billboard Italia. sangio è, così, il protagonista della cover story del numero di dicembre-gennaio consultabile sull’app scaricabile in tutti gli store digitali, dove è anche possibile prenotare la propria copia cartacea.

La stella di Sugar, nell’intervista rilasciata al magazine, racconta della sua indecisione iniziale tra moda e musica, del ruolo di Madame e di quanto abbia voglia anche di parlare di aspetti sociali. Una propensione naturale che sicuramente troveremo espressa nel prossimo album. Cosa aspettarsi? “Leggerezza e profondità” fuse insieme.

Cosa aspettarsi dal prossimo disco di sangiovanni

“Nella mia vita penso di non aver mai trovato la vera leggerezza che è quella che ho trovato nella musica. La cosa più difficile della vita è vivere con leggerezza, con spensieratezza. Io non ci riesco”, dice l’ex Amici che nei brani cerca di “comunicare cose profonde con leggerezza e cose leggere con profondità”. Quello che uscirà prossimamente sarà “Un disco vario- anticipa sangiovanni- non c’è un producer solo, un suono solo. Rispecchia la mia vita, come mi sveglio io”.

Il rapporto con Madame

Vita che oggi è totalmente stravolta per l’artista di Vicenza che ora ricorda come tutto questo non sarebbe stato possibile se non ci fosse stata Madame a spronarlo. Amica, collega e ispirazione, la rapper lo ha “scoperto” a scuola spingendolo a fare musica.“Mi ha detto ‘Tu devi fare musica’ e da lì è nata questa cosa- ricorda il 18enne- non l’ho scelta, sono stato scelto. Senza sapere nulla ho scoperto di esserne in grado”. Ora Francesca Calearo, questo il vero nome di Madame, è una delle persone imprenscindibili per lui. “Ci vogliamo bene non da artista ad artista ma da persona a persona”, assicura sangiovanni.

Un 2022 pieno di sorprese

Guarda avanti sangiovanni e si prepara a un 2022 pieno di sorprese: Sanremo, un disco e poi a maggio il tour rinviato per il perdurare dell’emergenza Coronavirus. E i fan non vedono l’ora di partecipare a tutti i prossimi passi dell’artista più ascoltato di quest’anno.