Verissimo, Valentina Ferragni si racconta nella prima intervista tv

Tra gli ospiti della puntata di oggi di Verissimo c’è Valentina Ferragni, sorella di Chiara e Francesca. L’influencer, nella sua prima intervista tv, racconta a Silvia Toffanin del suo recente problema di salute: carcinoma basocellulare, ovvero tumore maligno della pelle. Ecco un estratto del racconto di Valentina:

“Un anno fa avevo un piccolo brufolo sulla fronte che non destava nessun tipo di allarme. Sono andata da un dermatologo che mi ha detto che era una semplice cisti, da togliere senza fretta. Ho preferito però fare un’altra visita, la dottoressa si è insospettita e ha deciso di levarlo per capire cosa fosse. Dopo una settimana, è arrivato l’esito: carcinoma a base circolare, un tumore maligno localizzato. Per fortuna questo tipo di tumore non è il peggiore tra quelli epidermici. Ma se avessi aspettato altro tempo avrei dovuto subire un innesto di pelle con un intervento molto più invasivo. Ora però dovrei essere guarita al 100%”.