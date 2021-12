ANTICIPAZIONI| Amici 21, gli ospiti del 19 dicembre (Fedez tra i più attesi)

Fedez, Alessandra Amoroso, Deddy, Briga e i comici Pio e Amedeo sono gli ospiti speciale del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, in onda il 19 dicembre su Canale 5 alle ore 14.00.

Nell’ultima puntata, prima della pausa natalizia, Fedez giudica la gara delle cover, stila la classifica e presenta un medley di 2 brani tratti dall’ultimo album Disumano (pubblicato venerdì 26 novembre) Sapore e Meglio del Cinema. L’artista si prepara per conquistare il pubblico con una coreografia insieme ai ballerini della scuola.

In studio anche Alessandra Amoroso che presenterà Canzone inutile, Deddy che si esibisce con Mentre ti spoglio e Briga che canterà Lunga vita. E ancora, i comici Pio e Amedeo sono pronti per ‘sparare’ uno dei loro siparietti esilaranti.

Sono tre le sfide previste: per il canto Alex e Albe giudicati dal musicista e produttore Carlo Di Francesco e per il ballo Cristiano giudicato dal ballerino e coreografo Kledi Kadiu.

Stando a quanto trapelato sui social sembra che la ballerina Cosmary sia stata eliminata e che in studio non ci saranno tre allievi: Christian, Mattia e Crytical. Il motivo non è ancora chiaro.