GF Vip 6, Aldo Montano imita Alex Belli e canta ‘Esmeralda’

È stato un duro colpo per il pubblico del Grande Fratello Vip 6 l’abbandono di Aldo Montano. Lo schermidore, tra i papali vincitori del reality, ha scelto di uscire dalla casa al termine della scadenza contrattuale, dopo una permanenza di tre mesi.

Tornato alla sua vita, il campione olimpico ha deciso di salutare i suoi fan con una diretta su Instagram. Insieme alla moglie Olga, Aldo ha risposto ad alcune domande, tra cui anche quella su Alex Belli e la storia con Delia Duran e Soleil Sorge.

“Cosa penso di Belli? L’analisi è semplice, sono due le strade. Se fosse tutto finto, montato con la moglie, è una cosa ha orribile perché ha preso per il c**o tutti noi. Se fosse tutto vero è ancora più grave, perché ha mancato di rispetto la propria donna, ha mancato di rispetto ad un’amicizia o a un’amore che stava nascendo nella casa con Sole. Tutte e due le situazioni è stata una brutta figura”.

Al termine della diretta, Aldo ha scherzato con i suoi fan, imitando la performance di Alex Belli sulle note di “Esmeralda” e ricreando uno dei meme più virali del GF Vip.