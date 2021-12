Amici 21, il balletto di Fedez diventa un meme

Un’esibizione che rimarrà nella storia di Amici 21 quella di Fedez, protagonista indiscusso dell’ultima puntata del pomeridiano del talent.

Il rapper è stato chiamato da Maria De Filippi per giudicare le esibizioni dei cantanti e presentare dal vivo il suo singolo “Meglio del cinema”. E non solo. Fedez ha deciso di mettersi in gioco a 360 gradi, ballando insieme a Dario, Carola e Cristiano sulle note del suo nuovo singolo “Sapore”.

Arrivato il momento dell’esibizione, l’agitazione ha preso il sopravvento, facendogli dimenticare la coreografia. Il risultato è stato un momento iconico che ha coinvolto anche la maestra Celentano.

Il mondo della danza sa!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AMICI VIDEOS (@amicivideos)

Il balletto di Fedez diventa un meme

L’iconica esibizione di Fedez ovviamente non è passata inosservata e sul web è subito pioggia di meme!