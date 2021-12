Ad una settimana dall’uscita dal Grande Fratello Vip 6 Alex Belli continua far parlare. L’attore è stato ospite di Silvia Toffanin ella puntata di domenica di Verissimo, dove ha raccontato qualcosa in più della sua vita e del suo percorso nella casa più spiata d’Italia.

Nel corso dell’intervista, l’ex gieffino è stato raggiunto dalla moglie Delia Duran, e il discorso è finito sul tanto discusso rapporto tra Alex e Soleil all’interno del reality.

Delia ha esposto il suo pensiero sull’influencer, sostenendo che tra i due quella innamorata fosse Soleil e non il marito. Inoltre, ha scelto di perdonare Alex, e di ricostruire il loro rapporto.

Tuttavia, la vera protagonista dell’intervista è stata Silvia Toffanin. La conduttrice non ha nascosto i suoi pensieri sul triangolo più discusso della tv, rispondendo con qualche frecciatina alle affermazioni di Delia e Alex.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Clandestino (@trash_clandestino)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Clandestino (@trash_clandestino)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da canale5.mediaset.fp🎄🎉 (@canale5.mediaset.fp)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da canale5.mediaset.fp🎄🎉 (@canale5.mediaset.fp)

Non solo con le parole, ma anche con gli sguardi. Le espressioni della Toffanin hanno fatto il giro del web, diventando subito virali.