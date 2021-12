Giulia Stabile balla ‘Perso nel buio’ con Veronica Peparini – VIDEO

Il vincitore dell’ultima prova Tim di Amici 21 è stato Dario, che ha vinto un’esibizione in più nel corso del pomeridiano della scorsa domenica.

Il ballerino si è esibito sulle note di ‘Perso nel buio’ di sangiovanni, su una coreografia di Veronica Peparini.

Tuttavia, forse a causa dei tempi stretti, non c’è stata la dimostrazione del ballerino professionista di turno, che in questo caso sarebbe stata Giulia Stabile.

Vista la delusione del pubblico di non vederla ballare sulle note della canzone del suo sangio, la stessa Giulia ha condiviso una storia in cui prova i passi. Anche Veronica Peparini ha postato su Instagram un pezzo di coreografia, eseguita da lei stessa insieme a Giulia.

Immancabile il commento di sangiovanni: “💖💖 che belleee“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Peparini (@veronicapeparini)