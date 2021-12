Il Natale è alle porte e anche lo studio di Domenica In si addobba per le feste. Nella puntata pre-natalizia dello show di Rai 1, Pierpaolo Pretelli è stato assoldato nel ruolo inedito di co-conduttore nello spazio dedicato a ‘Ballando con le stelle’. Il cantante, seduto al fianco di Mara Venier, ha preso parte al talk, facendo qualche domanda pungente ad Arisa: “Stai insieme a Vito Coppola?”, chiede Pierpaolo alla vincitrice dell’ultima edizione di Ballando, “Per aver iniziato da poco sei un po’ troppo curioso”, scherza la cantante.

Sul web non sono mancati i complimenti a Pierpaolo, che ha confermato di essere uno showman a 360 gradi.

In chiusura della puntata non poteva mancare la nuova esibizione di Pier, che ha scelto di fare gli auguri di Natale sulle note di “Feliz Navidad”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TEAM PRETELLI OFFICIAL (@teampretelli.official)