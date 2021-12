E’ online il video di ‘Fa’ o’ brav”, il nuovo singolo di Rocco Hunt

E’ fuori da oggi il video di ‘Fa’ o’ brav”, il nuovo singolo di Rocco Hunt con la partecipazione di Emis Killa, Yung Snapp, MV Killa, Lele Blade. Il brano è tratto da ‘Rivoluzione’ (Epic/Sony Music), che ha debuttato al primo posto della classifica degli album più venduti della settimana. Un disco, prodotto da Valerio Nazo, in cui convive il rap più duro che affronta temi sociali e l’animo pop con cui Rocco Hunt si diverte a sperimentare.

‘Rivoluzione’ contiene 15 tracce e featuring con Fabri Fibra, Gué Pequeno, Luchè, Carl Brave, Emis Killa, Yung Snapp, MV Killa, LeleBlade, Boomdabash, Geolier, Ana Mena. L’album è stato anticipato da ‘Fantastica’, il brano di Rocco ft. Boomdabash. Nell’album presenti anche i brani ‘Un bacio all’improvviso’ ft. Ana Mena (3 PLATINO in Italia, 1 platino in Spagna e al n.1 dei brani più trasmessi da Los40), che ha superato i 53 milioni di stream su Spotify e i 65 milioni di views su YouTube (uscito anche nella versione in spagnolo “UN BESO DE IMPROVISO” di Ana Mena X Rocco Hunt) e a “A un passo dalla Luna” ft. Ana Mena, il brano del 2020 esploso in Spagna e in Francia quest’estate che ha già raggiunto 6 dischi di platino in Italia, 6 in Spagna e un disco di PLATINO in Francia per un totale di 13 dischi di platino.

La cover di ‘Rivoluzione’ disegnata da Jorit

La cover dell’album è stata realizzata eccezionalmente da Jorit, street artist rivoluzionario che opera principalmente a Napoli e che con la sua Human Tribe si è fatto conoscere in tutto il mondo. “Quest’opera per me rappresenta il riscatto degli ultimi, il riscatto delle periferie, il riscatto dei ragazzi di strada che trovano un loro percorso e raggiungono ciò che gli è sempre stato negato – afferma Jorit – questa è un po’ la storia di Rocco e anche la mia”. L’opera realizzata da Jorit sul volto di Rocco Hunt è stata immortalata da Fabrizio Cestari.