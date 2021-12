Ho terminato il primo blister della pillola ma il ciclo non è arrivato…

Salve, ieri sera ho terminato il primo blister della pillola Zoely e il ciclo non mi è arrivato. Stamattina ho effettuato un test di gravidanza ed era negativo. Posso stare tranquilla? Come mai il ciclo non si è presentato? Grazie in anticipo

Lucia

Cara Lucia,

l’inizio dell’assunzione di una pillola anticoncezionale richiede qualche mese per assestarsi e, in questo tempo è bene notare i possibili effetti indesiderati così da comprendere se sia la pillola più adatta a sè.

Se si inizia la pillola del primo blister dal primo giorno di ciclo, si è protetti da subito e se viene assunta regolarmente, senza dimenticanze, si possono avere dei rapporti completi e non protetti, anche durante la settimana di sospensione, poichè si è appunto protetti dall’effetto anticoncezionale della pillola. E’ un contraccettivo estremamente sicuro ed efficace.

Riguardo al flusso mestruale, alcune pillole possono comportare una scarsità del flusso mestruale da sospensione, senza che ciò indichi una condizione patologica né vuol dire che la pillola non stia funzionando. Se hai assunto la pillola correttamente, non dovrebbero esserci preoccupazioni.

Laddove avessi altri dubbi, ti consigliamo di rivolgerti al ginecologo che ti ha prescritto il contraccettivo e che potrà fornirti ulteriori informazioni.

Un caro saluto!