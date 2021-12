Amici 21, gara di ballo sui sentimenti: la classifica

Ancora una gara per i ballerini di Amici 21. Questa volta gli allievi sono chiamati ad affrontare la nuova sfida al ‘buio’.

Ognuno di loro, infatti, saprà cosa dovrà affrontare solo una volta arrivato in studio.

La gara vede i ballerini interpretare due sentimenti contrastanti, costrizione e libertà. Il tutto con indosso una maschera. A giudicare le esibizioni Nancy Berti.

Nonostante Cosmery abbia la maglia sospesa, ha partecipato lo stesso alla gara per volere di Alessandra Celentano.

Assenti Christian e Mattia. Il primo ha l’influenza, il secondo è ancora infortunato.

Ogni ballerino si è esibito con una musica diversa.

La classifica finale

Dario (8+) Serena (8) Cristiano (7-) Carola (4)

Cosmery non è in classifica ma avrebbe preso 5 e mezzo