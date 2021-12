Giornata di discussioni al Grande Fratello Vip 6. Protagoniste dello scontro di oggi, Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli.

Le due inquilini si son confrontate su alcune parole dette dal soprano nel corso dell’ultimo prime time del reality. In particolare, Miriana si è risentita per la battuta fatta da Katia al nuovo entrato Barù, e rivolta a lei: “Non fare la santarellina, poi te lo dico io chi è lei”.

Dopo averci riflettuto per alcuni giorni, la showgirl ha deciso di affrontare Katia, ma la discussione si è allargata al discorso Nicola e Biagio.

Secondo il soprano, infatti, Miriana non si assumerebbe la responsabilità delle sue azioni: “Con te è sempre un vorrei ma non posso”, riferendosi al suo attuale rapporto con Biagio. Katia non accetta la giustificazione della donna, che ha paura che il figlio possa risentirsi per le parole pronunciate da Katia contro di lei: “Assumiti la responsabilità di ciò che fai”.

