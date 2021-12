È sbocciato un nuovo amore all’interno di Amici 21? Anche se non sono ancora ufficialmente una coppia, Alex e Cosmary sono sempre più vicini.

Fin dall’ingresso della ballerina nella scuola, tra i due allievi sembra essere nata una sintonia che va oltre l’amicizia.

Sintonia che non è sfuggita ai loro compagni: secondo loro, infatti, Cosmary non nasconde il suo interesse per Alex e, viceversa, il cantante non sembra disdegnare la sua compagnia. Anzi…

