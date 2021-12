Il Signore degli Anelli torna in tv per Natale

La saga cinematografica più epica torna in tv in tempo per Natale. Diretta da Peter Jackson e basata sull’omonimo romanzo di J. R. R. Tolkien, su Canale 20 arriva in prima serata la trilogia completa, in versione extended, de “Il Signore degli Anelli”.

Un appuntamento speciale, che arriva in occasione dei 20 anni del primo capitolo, “La compagnia degli anelli”, uscito nei cinema statunitensi il 19 dicembre 2001.

IL SIGNORE DEGLI ANELLI: LA PROGRAMMAZIONE

venerdì 24 dicembre ore 21.10 circa: Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’Anello

sabato 25 dicembre ore 21.10 circa: Il Signore degli Anelli – Le due Torri

domenica 26 dicembre ore 21.10 circa: Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re