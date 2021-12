Ciao,

vi scrivo perché non so più come gestire le fantasie del mio compagno. Ogni volta mi propone cose diverse ed io mi sono sempre buttata per assecondarlo, ma ora credo che la cosa gli stia sfuggendo di mano.

Credo nel nostro rapporto, mi diverto molto con lui e nei limiti credo anche sia giusto sperimentarsi ma ad un certo punto credo bisogna anche fermarsi quando si superano certe soglie. MI ha proposto uno scambio di coppia ed io non sono d’accordo. Questo mio rifiuto sta diventando motivo di grandi discussioni e credo anche, a questo punto, che al mio compagno questa voglia di sperimentare stia sfuggendo di mano. Ho parlato con lui spiegando le mie ragioni, ma non ne vuole sapere niente ed ho timore che stia diventando veramente un disturbo mentale il suo.

Come posso aiutarlo rispettando comunque me stessa?

Anonima

Cara Anonima,

capiamo perfettamente questo stato di disagio, sicuramente già ne hai preso consapevolezza ma vorremmo sottolineare che la cosa stia sfuggendo di mano anche te. Non vorremmo alimentare sensi di colpa ma entrambi siete chiamati a risolvere questa situazione di impasse. Ti avremmo suggerito di parlare con il tuo compagno ma a quanto scrivi hai provato in tutti i modi. Quindi il passo successivo è, sicuramente quello, di chiedere un consiglio ad un esperto, nello specifico pensiamo un percorso di coppia. Probabilmente penserai che l’aiuto debba essere rivolto solo a lui, ma in un percorso di coppia si possono affrontare e considerare le dinamiche e le risposte della coppia stessa. Facci sapere cosa ne pensi.

Un caro saluto!