GF Vip 6, Barù entra in casa e diventa l’idolo del web

In meno di una settimana ha conquistato il pubblico del Grande Fratello Vip 6, diventando su Twitter un meme vivente. Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, per tutti Barù, è una rivelazione indiscussa nella nuova edizione del reality di Canale 5.

Entrato in sordina in chiusura dell’ultima diretta del GF Vip, in pochissimo tempo si è fatto amare per la sua personalità sopra le righe. E il web approva!

Barù: senti mi faccio le canne da quando ho 14 anni

secondo te non so rollare?



🤣🤣🤣🤣 morta#gfvip