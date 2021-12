1 anno di Prelemi: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli festeggiano il primo anniversario

Esattamente un anno fa un bacio sotto il vischio ha dato origine a una delle coppie più amate della tv. Il 26 dicembre 2020 nella casa del Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono scambiati il primo bacio, e da allora il loro rapporto è diventato sempre più importante.

I due ex gieffini oggi hanno tanto da festeggiare.

Entrambi sono impegnatissimi nei rispettivi lavori. Pierpaolo, dopo la partecipazione a Tale e Quale Show, è diventato uno dei volti più amati di Domenica In, al fianco di Mara Venier.

Giulia conduce con successo, insieme a Gaia Zorzi, il GF Vip Party, che ad ogni puntata su Mediaset Infinity incassa il record di streaming. Da poco, inoltre, ha debuttato su Sky alla conduzione di Artisti del Panettone.

Un anno davvero fortunato per la coppia, a cui oggi i fan hanno dedicato video, immagini e ricordi del loro primo anno insieme.

Auguri anche da noi!