Harry Potter, arriva su Sky il torneo delle Case di Hogwarts

Il nuovo anno si apre con un evento imperdibile per i fan di Harry Potter. In contemporanea mondiale su Sky Cinema arriva il 1° gennaio Harry Potter 20th Anniversary: Ritorno a Hogwarts. Lo speciale prodotto da HBO Max Original riunirà Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson e il cast dei film, per la prima volta di nuovo insieme dopo la conclusione della saga.

In attesa della reunion, su Sky Uno parte un countdown “magico”.

Al via da questa sera l’evento Harry Potter – Il torneo delle Case di Hogwarts.

Si tratta di un game show in 4 puntate, condotto da Hellen Mirren, in cui i fan della saga si metteranno alla prova sulla loro conoscenza del wizarding world.

L’appuntamento è per oggi, fino al 30 dicembre, ogni sera alle 20.10 circa su Sky Uno.