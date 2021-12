GF Vip 6, lite tra Valeria Marini e Nathaly Caldonazzo: “Sei pazza”

Nuovo scontro nella casa più spiata d’Italia. Protagoniste di un’accesa discussione che movimentato il pomeriggio della pre-puntata del Grande Fratello Vip 6, Valeria Marini e Nathaly Caldonazzo.

Le due gieffine sono ai ferri corti da diversi giorni, ma solo oggi i dissapori sono svociati in una lite vera e propria. Tutto sarebbe iniziato da una discussione avuta questa mattina.

A far scattare Valeria marini sarebbero state alcune offese rivoltele da Nathaly:

“Tu sei pazza a me? Nessuno si è mai permesso di dirmelo. […] Mi dici sei pazza, come ti permetti, non ti permettere di offendere.”

La lite è andata avanti per tutto il pomeriggio, coinvolgendo anche altri inquilini della casa.