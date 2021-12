GF Vip 6, Alessandro Basciano contro Gianmaria: “È una buffonata”

C’è tensione nella casa più spiata d’Italia. L’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6 ha visto un faccia a faccia tra Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi. Motivazione della discussione, almeno sulla carta, le nomination palesi.

L’imprenditore partenopeo ha, infatti, nominato Alessandro, con il quale al momento ha ammesso di non avere ancora costruito un rapporto.

Tuttavia, il modello ha preso la nomination sul personale e nel blocco pubblicitario, i due si sono affrontati con toni piuttosto duri.

“A me ste buffonate non mi piacciono, perché se io e te parliamo da uomini, ci abbracciamo e poi tu mi nomini, è una buffonata”, è l’accusa di Alessandro rivolta a Gianmaria. “Io ti ho detto iniziamo un rapporto ma non siamo amici”, è la risposta dell’imprenditore. “Ma io non voglio essere tuo amico”.

Nonostante il chiarimento nel post puntata, tante cose restano ancora in sospeso. Secondo Sophie, infatti, la nomination di Gianmaria è dettata dalla gelosia nei suoi confronti.

Riusciranno a mettere un punto sulla questione?

