The Book of Boba Fett, Fennec Shand nel nuovo teaser trailer

Fennec Shand è la protagonista del breve teaser trailer di The Book of Boba Fett, nuovo spin-off dell’universo di Star Wars in arrivo su Disney+ il 29 dicembre.

Interpretata da Ming-Na Wen, la mercenaria interstellare è già apparsa nella seconda stagione di The Mandalorian, al fianco del leggendario cacciatore di taglie Boba Fett (interpretato da Temuera Morrison).

Meet master assassin Fennec Shand.#TheBookOfBobaFett, an all-new Original series, streaming December 29 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/IwrjOZ0T2n — The Book of Boba Fett (@bobafett) December 27, 2021

La trama



La storia segue Boba Fett e Fennec Shand farsi strada nel mondo criminale della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.

Nel cast, Temuera Morrison e Ming-Na Wen. Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono gli executive producer. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono le co-executive producer, mentre John Bartnicki è il produttore e John Hampian il co-produttore.