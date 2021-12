A Roma nasce la pizza ‘Stocazzo’ di Zerocalcare

“Ignorantissima ma elegante”. È la pizza ‘Stocazzo’, una ricetta nata Roma in omaggio a Zerocalcare.

Creata dalla pinseria Da Teo a Testaccio, prende il nome dalla pizza comparsa nella serie “Strappare lungo i bordi” di Netflix, ideata e diretta dal fumettista romano.

Particolarità della pizza sono proprio gli ingredienti: un doppio strato farcito con porchetta, patate e mela caramellata al pepe rosa.

E visto che la scelta di quale pizza prendere non è mai facile, Da Teo ha pensato anche ai più indecisi: per tutto il mese di dicembre, prendendo la pizza Stocazzo si avrà in omaggio anche un pezzo di Margherita.

Un’occasione da non perdere per provare il gusto unico della popolare pizza di Zerocalcare!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Da Teo A Testaccio (@dateo_atestaccio)