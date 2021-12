Situationship: nè trombamico nè relazione seria, cos’è?

Nei Paesi Anglofoni il termine “situationship” già spopola da tempo. Questo neologismo, che compare per la prima volta in un articolo di Carina Hsieh su Cosmopolitan, si potrebbe ironicamente tradurre con “c’è la situazione”.

Non coincidendo con la ormai consueta “trombamicizia” – l’amico/a con il quale si fa sesso che è più di un amico ma meno di un fidanzato – la situationship sembra collocarsi in un’altra zona grigia di non facile definizione.

E’ possibile trovare almeno due diversi tipi di situationship: due persone che hanno rapporti sessuali con incontri più o meno regolari nel tempo ma tra di loro non c’è altro, né amicizia, né sentimento.. oppure due persone che hanno rapporti fisici e provano un affetto diverso sia dall’amore che dall’amicizia.

La situationship potrebbe collocarsi quindi in una sorta di limbo a metà strada tra un appuntamento e il fare coppia.

Sembra comunque chiaro che in una situationship i partner non si presentano al mondo come coppia, non pianificano nulla insieme, non parlano del futuro, non si aprono o confidano l’uno con l’altro perché questo comporterebbe l’entrare in una maggiore intimità emotiva.

La situationship può essere vista come un’altra creazione della modernità, in questa epoca caratterizzata dalla libertà di coppia e dominata dai social e dalle app di incontri.

Qualcuno può giustamente chiedere: quanto può durare una situationship?

Per rispondere a questa domanda è bene sapere che, contrariamente a quanto ci si può aspettare, una situazione indefinita, incerta e imprevedibile come la situationship può generare ansia e stress.

L’atmosfera degli incontri può diventare monotona e il fatto di non avere obiettivi condivisi, alla lunga, può annoiare anche chi non desidera nessun particolare coinvolgimento affettivo.

Oltre a ciò dietro l’angolo vi è sempre il rischio che uno dei due partner possa sviluppare un sentimento più forte o un attaccamento, soffrire per le limitazioni e chiedere di più.

Quali rimedi porre dunque ai rischi o ai limiti di una situationship? Sicuramente l’ascolto e il riconoscimento dei propri bisogni, dei propri desideri e.. la sincerità reciproca.

Lo sapete che:

Urban Dictionary alla voce situationship riporta:

<< A relationship that has no label on it.. like a friendship but more than a friendship but not quite a relationship>> ( Un rapporto che non ha etichetta .. come una amicizia, ma più di una amicizia ma non abbastanza per essere una relazione).

L’ossitocina, un ormone di tipo proteico prodotto dall’ipofisi, svolge la funzione di regolare organi e tessuti periferici durante il momento del parto e dell’allattamento, ma anche quella di stimolare il desiderio sessuale e favorire l’affettività e l’empatia. L’ossitocina è coinvolta in tutte le fasi dell’attività sessuale e, oltre ad accrescere il desiderio, fa da collante nelle relazioni interpersonali, favorendo la monogamia e i rapporti stabili, tanto da meritarsi l’appellativo di “ormone dell’amore o ormone del benessere”.

Carina Hsieh avrebbe ideato il termine situationship dopo una conversazione un ragazzo incontrato a una festa che le avrebbe raccontato: « Di base noi siamo in questa situationship, in cui le cose possono andare avanti oppure no ».

