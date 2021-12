Friends: The Reunion arriva su TV 8 in prima tv

Lady Gaga, Cara Delevingne, Justin Bieber, BTS. E poi ancora, David Beckham, Kit Harington, Cindy Crawford. Sono solo alcune delle grandi star mondiali che hanno partecipato alla Reunion di Friends, la puntata speciale dedicata all’iconica serie cult Anni 90.

Trasmesso lo scorso maggio in Italia su Sky, l’episodio Friends: The Reunion arriverà per la prima volta in chiaro su TV8, mercoledì 5 gennaio alle 21.30.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer ritornano sull’iconico palcoscenico che ha fatto di loro sei delle star planetarie: una vera e propria celebrazione dell’esperienza su quel set – lo Stage 24, negli studi Warner di Burbank – e dell’amicizia che su quelle tavole è nata.

Gli ospiti

David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai.