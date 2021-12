‘Back To School’, da Giulia Salemi a Denis Dosio: il cast del nuovo show di Italia 1

Il 4 gennaio si torna tra i banchi di scuola con “Back to School”. Nel nuovo show di Italia 1, condotto da Nicola Savino, 25 big della tv, della musica, dello sport dovranno rifare l’esame di quinta elementare.

I primi giorni di scuola per la preparazione alla licenza elementare sono stati svelati in esclusiva su Mediaset Infinity (sito, app mobile e smart tv abilitate) con l’incontro tra nuovi studenti, il ritorno dietro ai banchi, la formazione della classe e infine la conoscenza di un corpo docente fuori dal comune.

A tenere le lezioni, infatti, sono 12 veri ragazzini delle elementari ribattezzati “maestrini”.

A loro il compito di istruire e far studiare i 25 “ripetenti” che hanno accettato di rischiare.

Ecco i 25 “ripetenti”:

Evaristo Beccalossi

Paola Caruso

Clementino

Lory Del Santo

Denis Dosio

Antonella Elia

Martina Hamby

Eleonora Giorgi

Jonathan Kashanian

Roberta Lanfranchi

Andrea Lo Cicero

Vladimir Luxuria

Benedetta Mazza

Enzo Miccio

Ignazio Moser

Eleonora Pedron

Random

Maria Teresa Ruta

Giulia Salemi

Totò Schillaci

Scintilla

Flavia Vento

Nicola Ventola

Gianluca Zambrotta

Andrea Zelletta



Per scoprire quale sarà l’esito degli esami e vedere chi tra i 25 “ripetenti” verrà promosso e chi bocciato, appuntamento su Italia1 dal 4 gennaio in prima serata.