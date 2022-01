Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi parlano di Sophie: scoppia la polemica

Continua a far parlare di sé il triangolo amoroso che si è formato all’interno della casa del Grande Fratello Vip: quello composto da Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi e Alessandro Basciano.

In queste ore, Alessandro e Gianmaria si sono ritrovati a parlare di Sophie. L’ex tentatore di Temptation Island, nonostante abbia mostrato un interesse verso la gieffina, ha fatto un passo indietro. Basciano ha paragonato la gieffina alla sua ex Eriona Sulejmani. Ed è subito polemica. “Fuori è un altro discorso dai. Qui perché siamo concentrati e in pochi. L’attrazione ce l’ho avuta io e ce l’hai avuta te, perché comunque non è brutta, però… quando le confronti con donne… io quando vado in giro con quell’altra…“. D’accordo con le parole di Alessandro è Gianmaria: “È come quando vai al paesino e ci sta la più bella che se la tira. Poi però la porti a Milano e smette di fare la f**a. Tu hai capito cosa intendo? Ma smettessero di fare le fi**e che ci sono altre mille che sono superiori“. “Eh, poi io dico aspetta un attimo. Ridimensioniamo le cose come stanno” ha aggiunto Basciano.

Sulla vicenda è intervenuta anche Deianira Marzano, come si legge su Biccy:

“Ho estrapolato un pezzo, ma vanno avanti parecchio. Basciano dice che ci stanno ragazze molto più belle di quelle nella casa, tipo la sua ex, che quando usciva con lui tutti per strada si giravano. Poi dice che ci stanno le ragazzotte della casa e Gianmaria dice che le considera come delle ragazzette di paese. Loro invece sono abituati alle donne belle di Milano che sono superiori a quelle paesanotte della casa che vanno bene soltanto perché il cerchio è ristretto.

Perché non si mettono insieme Gianmaria Antinolfi e Alessandro e si levano dalle scatole. Visto che vanno così d’accordo a sputare nel piatto dove hanno mangiato, spero facciano vedere tutto a Sophie. Per non parlare di Gianmaria che dice che il GF Vip sembra il paesello dove uno si sceglie la meno brutta”.

L’appuntamento con la prima puntata dell’anno del Grande Fratello Vip è per questa sera in prima serata su Canale 5.