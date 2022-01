Fedez su Orietta Berti: “All’inizio pensavamo ad altre figure femminili”

Sei dischi di platino e un successo che l’ha incoronata tormentone del 2021. “Mille” di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro è decisamente la canzone simbolo del 2021 ma, se non fosse stato per il Festival di Sanremo, potrebbe non aver avuto la forma che conosciamo. La voce femminile potrebbe non essere stata quella dell’artista di Cavriago.

A svelarlo è stato lo stesso rapper di “Chiamami per nome” in un intervento telefonico a Domenica In. Nella prima puntata del 2022 (QUI per rivederla), l’artista – attualmente in isolamento per positività al Covid – ha raccontato che proprio lo scorso febbraio ha avuto l’idea di coinvolgere la collega.

“Eravamo a Sanremo– ricorda Fedez- avevamo già il ritornello della canzone, stavamo pensando a una figura femminile a cui farlo cantare e inizialmente avevamo altre idee. Quando abbiamo visto Orietta scendere le scale di Sanremo, abbiamo avuto la folgorazione. Io e i miei amici abbiamo detto: Orietta è perfetta per questo brano“. È stata la prova che “mondi diversi si possono avvicinare”, ha aggiunto il rapper.

Imprevedibile, poi, l’accoglienza caloroso di pubblico e critica. “Il bello della musica è che nulla è prevedibile- ha detto Fedez- e l’imprevedibilità fa parte di questo magico mondo. Credo sia stato un bel segnale di sperimentazione musicale, solitamente d’estate eravamo ancorati al mondo del reggaeton che abbiamo importato dal Latino America e invece per un’estate abbiamo portato un revival degli Anni 60 con più generazioni che si abbracciano”.

Orietta regina delle chart

A 78 anni Orietta è, così, tornata regina delle classifiche come non avrebbe mai immaginato. Sulle piattaforme ora la cantante è presente anche con “Luna piena”, la hit scritta per lei da Rose Villain e prodotta da Sixpm sotto la direzione artistica di Hell Raton. Il brano è il risultato della partecipazione della Berti e del musicista di Maciste Dischi a #SoundsBueno, il format web andato in onda durante l’ultima edizione di X Factor.